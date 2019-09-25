  • 2019年9月25日 星期三
  • 30º
  • 53%
熱門： 汽油彈通識禁蒙面法修例風波國慶

日報新聞 > 國際

涉教唆選手用禁藥 俄恐被全面禁賽

2019-09-25 列印
　　俄羅斯涉嫌有系統地教唆以及包庇運動員使用禁藥。世界反禁藥組織（WADA）發現，俄羅斯在本年一月提交予調查人員的選手藥物檢驗樣本中有「動手腳」痕跡，如果查證屬實，俄羅斯恐怕會被全面禁止參加包括明年東京奧運在內的國際比賽。

　　莫斯科實驗室一月提交給世界反禁藥組織調查人員的數據，被指遭操縱和篡改，並不包括一名告密者呈交的部份對禁藥呈陽性反應的樣本。這也意味着，俄羅斯反禁藥機構涉嫌作弊，恐遭重罰。俄羅斯當然有權上訴，最終可能要由體育仲裁法庭定奪。綜合報道

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd