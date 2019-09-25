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英最高法院裁定 約翰遜暫停國會不合法

2019-09-25 列印
　　英國最高法院裁定，英國首相約翰遜要求下議院休會五周不合法。

　　英國最高法院香港時間今日下午就約翰遜延長國會休會期至下月中，是否違法作出裁決。預料國會將尋求盡快復會，約翰遜將再次面對議員對「脫歐」的質詢。綜合報道

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