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面積相當於四個香港 聯合國擬90都市造林

2019-09-25 列印
　　為應對氣候變化，聯合國糧農組織計劃在非洲和亞洲三十個國家九十個城市造林，創造面積相當於四個香港的都市綠區。若一切順利，可以令氣溫下降攝氏八度，並減少四成的空調成本。另一方面，俄羅斯正式加入巴黎氣候協定。

　　糧農組織本周將會在紐約宣佈這項大計，涉及打造佔地五十萬公頃的全新都市森林。糧農組織總幹事、中國農業農村部副部長屈冬玉說，初步的計劃是在非洲和亞洲三十個國家九十個城市創造綠化地區。糧農組織聲稱，如果植林計劃進展順利，可以令氣溫下降達攝氏八度，並可以令空調成本削減高達四成。

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