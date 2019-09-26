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孟晚舟續出庭 控加國扣押違海關法

2019-09-26 列印
　　在加拿大被扣押的中國電訊設備生產商華為副董事長孟晚舟，繼續出席指控加方在拘捕她的過程中濫用權力及侵犯權利的聆訊。

　　孟晚舟的律師佩克表示，CBSA官員質問孟晚舟在世界各地的住處以及她參與的商業活動，其中一個問題是：她的公司是否同伊朗有生意往來，但孟晚舟未被告知有針對她的美國拘捕令。

　　佩克質疑，這些問題同拘捕令的指控以及引渡程序有關，但同例行的海關移民調查有何關係？孟晚舟的律師團隊指，加拿大邊境服務局（CBSA）違反了加拿大《海關法》，因為CBSA官員並非有理由懷疑她攜帶違禁品或行為可疑，該法律也未授權CBSA配合騎警或外國執法機構。

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