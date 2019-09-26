  • 2019年9月26日 星期四
  • 26º
  • 74%
熱門： 汽油彈通識禁蒙面法修例風波國慶

日報新聞 > 國際

勃朗峰冰川有坍塌危險

2019-09-26 列印
　　有「歐洲之脊」之稱的勃朗峰上的普蘭賓塞奧斯冰川有部份冰層可能會坍塌，專家警告隨時引起危險。意大利當局為慎重起見，已經封鎖該區一帶的道路，禁止車輛和遊人進出，並疏散山區小屋內的人。據悉，出現這種情況，與全球氣候暖化有關。

　　官員說，普蘭賓塞奧斯冰川內有大約二十五萬立方米的冰層，有脫落的危險。鄰近庫爾馬耶亞鎮的鎮長米塞羅基說，全球氣候暖化，令該個山區出現變化。勃朗峰所屬的山脈，總共有十一座海拔四千米以上的山峰，分別位於法國和意大利境內，每年吸引數以十萬計遊客前往觀光。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd