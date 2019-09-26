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北海道無人島 疑擋不住侵蝕消失

2019-09-26 列印
　　早前傳出北海道猿拂村外海的無人島「エサンベ鼻北小島」（Esanbe鼻北小島）離奇消失的消息，昨日日本海上保安廳指，經過四個月調查，確認該島疑似因擋不住侵蝕，目前僅剩下淺灘。同時海上保安廳打破領海縮少的謠言，指小島雖不復存在，但確認到有淺灘，日本領海能基本維持現狀。

　　據日媒報道，Esanbe鼻北小島於一九八七年被發現，當時其高度僅海拔一米四，去年十月，當地居民注意到他們已經看不見小島了。日本海上保安廳於是展開調查，這個月二十四日確定，小島因為侵蝕的緣故而消失了，僅留下部份淺灘露出。

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