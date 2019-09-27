英下議院復會火藥味濃 約翰遜遭圍攻

英國最高法院日前裁定首相約翰遜關閉國會的做法屬違法後，下議院周三的會議廳充滿火藥味。約翰遜態度強硬，重申他即使無法與歐盟達成協議亦會如期脫歐，又斥責郝爾彬拒絕支持提前大選。而郝爾彬敦促他辭職，指約翰遜停止「硬脫歐」，工黨方支持提前舉行大選。



約翰遜指高院的裁決是錯誤的，又向反對黨派議員發出挑戰，叫他們對他的政府提出不信任動議。他又指，如果國會於周四就不信任動議進行表決的話，他可以在時間上作出配合。他更重申，不管能否與歐盟達成新的脫歐協議，他都會帶領英國於十月三十一日限期屆滿時，脫離歐盟。



其他反對黨議員圍攻約翰遜，指他在最高法院十一位法官作出一致裁決後，仍然不反省。有反對黨議員形容周三在議事廳內出現的場面十分可怕，而約翰遜對高院裁決所作出的反應，同樣令公眾感到可怕，指他應該公開道歉。



