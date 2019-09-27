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佳子公主完成首次外訪

2019-09-27 列印
　　奧地利和匈牙利與日本建交一百五十周年。日本皇室秋筱宮家的次女佳子內親王到奧地利和匈牙利進行正式訪問，於九月二十五日結束全部行程並乘專機抵達羽田機場。據日本經濟新聞報道，這是佳子公主首次正式出訪外國，在訪問期間拜會總統並參加了紀念典禮等。

　　據共同社報道，佳子內親王經由德國參觀奧地利的首都維也納和匈牙利的首都布達佩斯。除了在兩國參加一百五十周年紀念儀式和活動外，還計劃禮節性地致電總統並與日本當地居民進行交流。

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