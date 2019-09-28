﻿fb澳洲推隱藏 「讚好」試驗計劃

兩年前去伯利恒的主誕教堂，參觀的人不多，到了地下室耶穌出生的那個點上面（現在以一顆星做標誌），旁邊只有一個俄羅斯朝聖團聚在一齊唱讚美詩，我們還可以從容拍電視。 今年去以色列，可能入秋之後天氣沒那麼熱，遇上旅遊旺季，各大教堂人多得擠不進去，像主誕教堂這類大景點，更是人頭湧湧，想要看耶穌出生的所在，排隊都不知要排多久，我們一看勢頭不對，便挑人少的地方參觀之後就撤退了。 耶穌在生的時代，窮人都是住在地下洞穴裏的，洞穴裏人和牲畜一起生活，據說耶穌的母親懷着他到了伯利恒，洞穴中牀位都找不到，所以才在馬槽中把耶穌生了下來。三百多年之後，當君士坦丁的母親海倫娜來到伯利恒問人耶穌的出生地點...

2019-09-28