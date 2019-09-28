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﻿fb澳洲推隱藏 「讚好」試驗計劃

2019-09-28 列印
　　社交網站facebook跟隨旗下的Instagram，在澳洲推行一項試驗計劃，隱藏用戶貼文或圖片「讚好」（likes）的次數，藉以減輕用戶的壓力，但未知道會否成為永久性措施。

　　facebook發言人加爾利克說：「這樣做是要把數字放在次要，讓用戶更加注重他們之間交往的質素，以及他們分享內容的質素，而不是一味追求「likes」。由周五起，澳洲的facebook用戶不會再見到另一名用戶的貼文或圖片吸引了多少個「likes」。不過，用戶自己仍然可以見到有多少人「讚好」他們的貼文和圖片。
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