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﻿沙特推動經濟多樣化 向49國開放旅遊簽證

2019-09-28 列印
　　沙特阿拉伯宣佈開放旅遊業，昨日（周五）起接受申請，向四十九個國家和地區的遊客發出旅遊入境簽證，同時又放寬外國女士們的衣著規定，希望藉此吸引多些外國人前往觀光，從而增加外匯收入。這是沙特政府開拓更多收入來源、減少依賴石油業而推出的其中一項措施。

   旅遊大臣卡塔布形容這是沙特阿拉伯的「歷史性時刻」。
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