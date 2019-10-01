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「葫蘆王」種出天鵝型葫蘆

2019-10-01 列印
　　為了你自己的藝術目標，你可以去到幾盡？烙畫葫蘆藝術，吉林長春的「葫蘆王」為咗製作葫蘆烙畫，連葫蘆都種埋，仲要係「天鵝型」！葫蘆烙畫又叫作燙畫葫蘆、火筆劃葫蘆，是一種特色傳統美術工藝。現年已五十七歲的王洪淼是長春當地小有名氣的「葫蘆王」，至今已創作超過一千個作品。

　　為了方便創作獨特的作品，「葫蘆王」更於五年前開始嘗試自己種葫蘆。「葫蘆王」在葫蘆成長時將之捆綁成不同形狀，於是就有更多不同造型各異的葫蘆為原料，以製葫蘆烙畫。

　　王洪淼表示：「它（葫蘆）長得像個錘子似的，最後我一看給它捆紮成天鵝形吧，最後將來我要給它烙成一個天鵝。」

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