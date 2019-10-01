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獨裁者兒子25輛名車 2.1億成交

2019-10-01 列印
　　非洲赤道畿內亞獨裁總統恩圭馬的兒子、現任副總統的奧比昂名下一批名車和跑車，周日在瑞士日內瓦附近一個高爾夫球俱樂部內拍賣，總成交價高達二千七百萬美元（約二億一千一百三十三萬港元）。瑞士當局較早時對奧比昂進行調查，並充公了這批名車。

　　拿出來拍賣的二十五輛名車和跑車，包括林寶堅尼、法拉利、賓利和勞斯萊斯等。其中一輛二○一四年出廠的林寶堅尼Veneno Roadster跑車以八百三十萬美元（約六千五百萬港元）賣出，創下了林寶堅尼最高拍賣價世界紀錄。這次拍賣的收益，其中二千三百萬美元（約一億八千萬港元）會用來在赤道畿內亞推行社會項目，藉以改善平民生活。

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