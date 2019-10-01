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烏前檢察官： 沒理由查拜登父子

2019-10-01 列印
　　美國國會眾議院對特朗普展開彈劾調查一事繼續發酵。特朗普希望與這名告密者會面，更在未提出證據的情況下威脅：「這個人（告密者）是在監視美國總統嗎？後果重大！」據報這名告密者目前正接受聯邦當局的保護。特朗普又表示，有關他和澤連斯基的通話內容，美國眾議院情報委員會主席希夫向國會撒了謊，應該受到懲罰。特朗普要求希夫辭職。而烏克蘭前任檢察官盧岑科表示，若要調查拜登兩父子，應該由美國去進行，並重申：「我不知道有任何理由，要按照烏克蘭法律去調查拜登和亨特。」

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