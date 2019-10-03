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哈薩克少女睡夢中炸死 手機放枕旁 邊充電邊聽音樂

2019-10-03 列印
　　在哈薩克發生一宗罕見事故，一名少女就寢前將手機置於枕邊充電，睡夢中因手機電池過熱爆炸身亡。《鏡報》引述當地媒體報道指，沒有提及少女手機的生產商及型號，據報電話公司直到目前為止，尚未對此事發表任何聲明。

　　據《每日郵報》的報道，14歲少女艾布札貝克（Alua Asetkyzy Abzalbek）躺在牀上聽音樂，然後將手機插在枕頭旁的插座上充電，就隨音樂進入夢鄉，這就是為甚麼她將手機放在枕頭下。根據當地驗屍官的說法，智能手機凌晨時份因過熱並爆炸。年輕的Alua Asetkyzy Abzalbek因手機電池爆炸而死，臉上嚴重燒傷。

　　當地警方稱，翌日早上，艾布札貝克的家人進入她房間，驚見她的頭部遭受嚴重創傷，沒有生命跡象，立刻將她送院，最後返魂乏術。

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