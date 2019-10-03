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控方指為保國家安全 有權扣押孟晚舟

2019-10-03 列印
　　華為副董事長兼首席財務官孟晚舟終止引渡法庭聆訊，周二續由控方陳述。控方回應孟晚舟律師早前質疑加國海關和騎警非法扣押及搜查隨身電子產品內容一事。控方承認將密碼交給騎警屬於過失行為 ，但不能因此作出CBSA整個檢查程序虛假不合法的結論。

　　根據控方指，加國《海關法》賦予CBSA官員扣押、獲取密碼及搜查內容的權力，這並非刑事調查行為，加拿大《自由及人權憲章》不能成為當事人的對抗理由。CBSA為國家安全考慮，對涉及外國刑事犯罪指控，必須也有權完成獨立檢查，而且該權力不受限制。

　　控方律師馬祖博表示：「CBSA對孟晚舟的檢查，恰恰證明了他們在履行職責。」馬祖博強調，此案加國執法者與美國聯邦調查局（FBI）合作是完全合法。

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