  • 2019年10月3日 星期四
  • 31º
  • 57%
熱門： 宵禁禁蒙面法港鐵邵家臻王宗堯

日報新聞 > 國際

北韓再射多枚飛行物 疑落日本海安倍譴責

2019-10-03 列印
　　北韓宣佈將於本周六和美國舉行工作層級核子談判之際，周三又再發射導彈， 日方指北韓發射疑為彈道導彈的飛行物，其中一枚可能落在島根縣附近的專屬經濟海域。日本首相安倍晉三予以強烈譴責，指北韓此舉違反聯合國決議。

　　南韓聯合參謀本部指，北韓今次發射了一枚導彈，疑為「北極星」系列的潛射彈道導彈，是相隔三年後首次試射。

　　日本內閣官房長官菅義偉指北韓發射了兩枚導彈，其中一枚可能落在島根縣附近的專屬經濟海域，目前並未傳出鄰近地區飛機或船隻受到影響。

　　北韓剛於周一宣佈將於本周六與美國舉行工作層級核子談判，如今卻朝東部外海發射導彈，有分析指出，南韓軍方周一在大邱空軍基地舉行的第七十一周年「國軍日」紀念活動上，首度向總統文在寅展示從美國引入的F-35A隱形戰機，北韓今次射彈或許是對此的反彈。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd