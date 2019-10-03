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朱克伯格講話錄音外洩：反對分拆fb 誓力抗到底

2019-10-03 列印
　　全球最大社交網站facebook行政總裁朱克伯格，早前在公司會議上的內部講話錄音流出，顯示他對於美國民主黨總統參選人沃倫要分拆facebook的企圖，誓要「力抗到底」。

　　早前民主黨總統參選人沃倫提出的分拆大型科技平台的計劃。而外媒就披露朱克伯格在本年七月兩場內部會議中表示，會挑戰分拆之舉。

　　朱克伯格說：「如果她當選總統，我敢打賭，我們會有個法律挑戰，而我打賭，我們會打贏。」他續稱：「如果有人想威脅如此攸關生存的東西，你就會力抗到底，你會奮戰。」

　　朱克伯格認為，分拆大型科技公司不能減少選舉遭受干預，反而因公司之間「難以協調和合作」，導致問題惡化。

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