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﻿40億年後…… 仙女座星系將與銀河相撞

2019-10-04 列印
        天文學家預測，仙女座星系將在四十億年後與我們自己的銀河系相撞！

　　仙女座星系是銀河系在宇宙中最大，最接近的鄰居。《新星》的作者道格‧麥基（Dougal Mackey）說：「銀河系在大約四十億年後正與仙女座相撞。因此，了解我們的銀河系對抗甚麼樣的怪物，對發現銀河系的最終命運很有幫助。」

　　不過，據《皇家天文學會月刊》 一月份發佈的一項研究，大型麥哲倫星雲將在二十億年內與銀河系發生災難性碰撞。大麥哲倫星雲距銀河系十六萬三千光年。最新的測量表明，它的質量比預期的大得多，這意味着麥哲倫星系正在失去能量，這將觸發它與銀河系碰撞。
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