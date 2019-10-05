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歐盟給約翰遜一周 提出更好脫歐建議

2019-10-05 列印
　　英國首相約翰遜日前提出新的脫歐協議，包括為引起最大爭議、關於愛爾蘭及北愛爾蘭邊界問題的「最後擔保方案」提出另一替代方案，但仍未能令歐盟信服。最新消息說，歐盟給予約翰遜多一周時間，要求他提出另一套更佳、歐盟各成員國都可以接受的脫歐計劃，否則不會討論。

　　據《泰晤士報》報道，這項新的最後通牒，加上歐盟各國基本上反對約翰遜所提出的替代「最後擔保方案」的新建議，意味着他極不可能在十月三十一日限期屆滿時，與歐盟達成新協議。約翰遜一再強調，英國無論如何都會在那一天脫離歐盟，令「硬脫歐」的可能性大增。

　　歐盟首席談判代表巴尼耶表示，英國政府「必須從根本上改變其立場」，英、歐才可以正式恢復談判，並定出本月十一日為「截止日」，英方需在診日前提出更佳的脫歐建議。

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