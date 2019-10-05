歐盟給約翰遜一周 提出更好脫歐建議

度過十一國慶這個高危日子之後，特區政府引用《緊急條例》制訂《禁蒙面法》，希望可以加強打擊非法的遊行示威活動。 其實，早在「831」之前的那個星期，政府已經考慮引用《緊急條例》制訂《禁蒙面法》，在行政會議討論的時候，有一名來自財金界的議員力推，但也有包括政府高官在內的商界人士反對，最後以些微的差距，引用《緊急條例》制訂《禁蒙面法》的建議遭到否決，說要再觀察一下後續的示威情況，再作打算。 自「831」以來，示威形勢是人流減少，但暴力升級，最叫人困擾的情況是暴力襲擊沒有消停的跡象，掟汽油彈、襲警、焚燒地鐵，攻擊商舖，愈演愈烈。 最後多次受襲的荃灣麻將舘也貼出告示，既澄清自己和福建...

2019-10-05