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﻿外骨骼機械 令癱瘓病人重生

2019-10-05 列印
        一名在肩膀以下癱瘓的男子參與一項試驗計劃，利用一副稱為「外骨骼」（exoskeleton）的四肢機械系統，接收來自他腦袋所發出的指揮信號，可以重新站起來走路。這項先進技術為其他患上癱瘓症的病人，帶來重生的希望。

　　《刺針神經病學》期刊周四刊登這宗個案。參與這個項目的研究人員說，這套機械系統向前邁進一步，相信醫學界終有一天能讓癱瘓症的病人可以借助電腦配合腦部信號，重新建立自理能力，甚至單獨生活。不過，他們強調，在這宗個案中使用的「外骨骼」四肢機械系統，仍然在試驗階段，距離臨牀應用的目標仍然很遙遠，未來還有漫長的路要走。
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