《刺針神經病學》期刊周四刊登這宗個案。參與這個項目的研究人員說，這套機械系統向前邁進一步，相信醫學界終有一天能讓癱瘓症的病人可以借助電腦配合腦部信號，重新建立自理能力，甚至單獨生活。不過，他們強調，在這宗個案中使用的「外骨骼」四肢機械系統，仍然在試驗階段，距離臨牀應用的目標仍然很遙遠，未來還有漫長的路要走。
外骨骼機械 令癱瘓病人重生
《刺針神經病學》期刊周四刊登這宗個案。參與這個項目的研究人員說，這套機械系統向前邁進一步，相信醫學界終有一天能讓癱瘓症的病人可以借助電腦配合腦部信號，重新建立自理能力，甚至單獨生活。不過，他們強調，在這宗個案中使用的「外骨骼」四肢機械系統，仍然在試驗階段，距離臨牀應用的目標仍然很遙遠，未來還有漫長的路要走。
《禁蒙面法》今生效 黑衣人頑抗 全港打砸燒
港府有感近日社會出現危害公共安全的情況，決定自回歸以來首次引用《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，禁止遊行集會人士遮蔽全部或部份面容，違例者最高監禁一年及罰款二萬五千元，今晨零時起生效。在生效...
2019-10-05
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到處易燃物迅速蔓延 江蘇工廠大火六人死亡
江蘇淮安市漣水縣梁岔鎮工業集中區內的「欣宜佳科技有限公司」廠房周四下午一時半左右發生火災。據漣水縣公安局表示，經現場仔細勘查發現事故造成六死，起火原因仍在調查中。 現場火光沖天，黑煙更籠罩廠區上空。整...
2019-10-05
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曾與習近平討論相關問題 特朗普要中國查拜登父子
繼美國總統特朗普被揭企圖借烏克蘭勢力打壓民主黨的「潛在」參選總統人拜登父子，而面臨彈劾調查。特朗普周四更公開敦促中國也要幫手調查拜登，而中國外交部未就事件作出回應。據CNN報道，特朗普曾於本年六月與中國國家主席習近平討論相關問題。 特朗普周四公開敦促中國也要幫手調查拜登後，被問到會否要求習近平協助調查拜登。他答道：「肯定有些東西是我們可以開始去想的。」 他指責拜登及其兒子亨特在烏克蘭和中國進行的政治活動和商業交易，都涉及貪腐行為，但他沒有拿出具體證據。 據CNN周四引述兩名消息靈通人士報道，特朗普於六月十八日與習近平通電話時，向習提出拜登和當時人氣急升的民主黨另一參選人...
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瑞士花園俯瞰開揚景
大坑瑞士花園是區內老牌豪宅，單位全以大戶開則，現時市場正有一個特色放盤，面積1248方呎，三房一套間隔，內置樓梯連接約1000方呎天台，不但外望香港大球場，還有機會眺望維港煙花海景，視野開揚。 瑞士花...
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政治危機加劇 恒指急挫289點
行政長官林鄭月娥宣佈，決定引用《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，並於今日凌晨零時起實施。恒指失守二萬六關，午後更一度急插497點，低見25612點，創9月3日以來低位，尾段收復部份失地，收報...
2019-10-05
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紅軍勢危 剋星來襲
李斯特城射手占美華迪近年演出走下坡，但在今年初接任執教的羅渣士新戰術下回復射手觸覺，今季英超七戰轟五球，入球效率創新高。這名三十二歲射手近年屢破利物浦大門，今晚造訪晏菲路有力終結後防不穩的對方聯賽長勝強勢，捧讓球主客和受讓一球「客勝」。 （Now621台今晚10:00直播） 狐狸今年二月辭退主帥佩度改為起用前利物浦領隊羅渣士，後者直言會圍繞占美華迪來制訂戰術，結果後者在羅渣士旗下跨季十七場英超入十四球，平均每一百零九分鐘入一球，是狐狸升上英超以來經歷五任領隊中效率最高，今季英超也七仗貢獻五球一助攻，助李斯特城四勝兩和一負排第三。 華Dee回春：感謝羅渣士 這名三十二歲射手感...
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三折智選 優質家品
想入手高質家具，不一定要大出血。九龍灣MegaBox便正舉行第六屆「家居電子節」，由即日至10月31日期間，場內近三十個家居用品商戶，將提供低至三折的家具、家品、家電優惠，識買一定趁現在出手！文：La...
2019-10-05
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直擊 家族擁15億身家 愛坐廉航 有米陳凱琳貼地生活
日前，28歲人妻陳凱琳(Grace)，撇下7個月大寶貝B仔鄭承悅（Rafael），飛咗去馬來西亞，孖好友陳敏之、高海寧等拍攝節目《仨心友行》。索媽Grace返港後，日前一連兩日獨自現身銅鑼灣。見本身屋...
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巴士的點評——政府要追趕形勢 不要落後於形勢
度過十一國慶這個高危日子之後，特區政府引用《緊急條例》制訂《禁蒙面法》，希望可以加強打擊非法的遊行示威活動。 其實，早在「831」之前的那個星期，政府已經考慮引用《緊急條例》制訂《禁蒙面法》，在行政會議討論的時候，有一名來自財金界的議員力推，但也有包括政府高官在內的商界人士反對，最後以些微的差距，引用《緊急條例》制訂《禁蒙面法》的建議遭到否決，說要再觀察一下後續的示威情況，再作打算。 自「831」以來，示威形勢是人流減少，但暴力升級，最叫人困擾的情況是暴力襲擊沒有消停的跡象，掟汽油彈、襲警、焚燒地鐵，攻擊商舖，愈演愈烈。 最後多次受襲的荃灣麻將舘也貼出告示，既澄清自己和福建...
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馬場浮世繪——滙出彩池明日越洋賽事實行
馬會宣布於指定的法國越洋轉播賽事開始實行匯出彩池，將投注獨贏及位置的注項滙出至法國Pari Mutuel Urbain（PMU）彩池，而經修訂的PMU賽馬博彩規例將適用於相關的滙出彩池。 投注滙出彩池的方法與現時投注香港彩池一樣，而賠率計算方式則會按照法國PMU使用的模式，即是先以扣本的模式作出計算。賠率資料方面，當上一場次的派彩作實後，即場場次的香港注項將滙出至法國PMU彩池，屆時彩池所顯示的賠率即轉為法國PMU 當地的賠率，當中位置所顯示的賠率為最低賠率；換言之，最終的位置賠率可等同或高於所顯示的數值。 若滙出彩池的注項未能成功滙出至PMU彩池，有關彩金將獨立以香港彩池...
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