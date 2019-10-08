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杜特爾特自揭患重症肌無力症

2019-10-08 列印
　　菲律賓總統杜特爾特被海外菲律賓僑民問及身體狀況時透露，自己患上罕見疾病「重症肌無力症」。據報該病症會導致肌肉退化、眼皮下垂和強烈疲勞感等症狀，而且不能根治。

　　據外媒報道，正外訪俄羅斯的杜特爾特，在莫斯科與當地菲律賓僑民會面時，提到他的身體狀況，他解釋為甚麼他一隻眼睛比另一隻小。他表示，自己患上神經肌肉疾病，是罕見的「重症肌無力症」。據悉這個病會導致肌肉退化、眼皮下垂、吞嚥困難、說話不清及呼吸短促和強烈疲勞感等症狀。而且這病不能根治，但可用藥物紓緩病情。

　　根據香港腦科基金會指，「重症肌無力症」是當身體中的「乙醯膽鹼受體」只及正常的三成，便會出現病徵。逾半個案最先呈現眼部病徵，徵狀包括一眼或雙眼的眼瞼下垂，以及視物重影。

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