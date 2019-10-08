  • 2019年10月8日 星期二
  • 26º
  • 93%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 國際

座椅設計巧藏心思 日皇即位遊行開篷車首曝光

2019-10-08 列印
■豐田Century開篷車是由豐田Century第三代改裝而成，經原廠除去車頂。網上圖片
Previous Next

　　日本政府將於本月二十二日舉行日皇德仁即位遊行的「祝賀御列之儀」，當天使用的豐田Century開篷車周一首度在媒體面前亮相。製造車廠為了讓民眾更容易看見德仁與皇后雅子，在座椅設計藏有巧思，後座較前座高。

　　根據日媒報道，該款豐田Century開篷車的後座座椅比前座造高四厘米，而且椅背角度固定二十五度，目的是為了令民眾更方便看到天皇和皇后，同時車身亦經過特殊上漆以增光澤。車頭更掛上象徵日本皇室的菊花紋章和天皇旗。

　　據共同社報，日皇德仁五月一日即位，連串儀式中向國內外宣告即位的「即位禮正殿之儀」及即位遊行的「祝賀御列之儀」，即將於十月二十二日舉行。據了解，日本預計會有國內外約二千五百人出席「即位禮正殿之儀」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd