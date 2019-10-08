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喪屍版「安祖蓮娜」 被控褻瀆神明罪被拘

2019-10-08 列印
　　伊朗女網紅塔瓦爾（Sahar Tabar）盛傳進行過五十次整容手術，結果變成喪屍版的荷里活女星安祖蓮娜祖莉，一度成為全球熱話。但最近傳出她因為被指褻瀆神明，而遭到當局逮捕。

　　據伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報道，她遭公眾舉報後被捕，涉嫌褻瀆、煽動暴力、非法獲取財產、侮辱國家衣裝標準、教唆年輕人貪污等。根據CNN報道 ，早前她於俄羅斯通訊社（Sputnik）採訪中透露：「這（相片）是Photoshop和化妝（效果）。」

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