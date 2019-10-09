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日水產廳船北韓漁船相撞 安倍向朝方抗議

2019-10-09 列印
■安倍晉三表示，已通過北京的外交渠道向朝鮮提出抗議。 美聯社
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　　日本首相安倍晉三昨日就朝鮮漁船與水產廳漁業執法船相撞一事，回應各黨代表質詢。他表示，已通過北京的外交渠道向朝鮮提出抗議。據外務省相關人士透露，漁業執法船曾發出警告要求離開日本專屬經濟區（EEZ），但朝方船只沒有答應。於是日方在前日就提出抗議。

　　近來朝鮮多次發射彈道導彈問題亦引起關注，安倍就此強調：「除了日本獨自的訊息收集外，還通過與同盟國美國的訊息合作採取了萬無一失的態勢。」而他被問及關於自衞隊是否加入美國主導的有意願國家聯盟構想（旨在確保中東霍爾木茲海峽安全的）時，安倍只表示：「將從各種角度展開研究，以作出綜合判斷。」

　　對於早前造成大規模停電的第十五號台風「法茜」，安倍表示：「政府全體進行了不間斷的應對，內閣改組導致應對滯後的指責不當。」這是對早前立憲民主黨參院議員會長長濱博行譴責其「應對被動」的反駁。



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