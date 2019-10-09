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普京深山採菇慶生辰

2019-10-09 列印
　　不經不覺俄羅斯總統普京已六十七歲！本周一普京更用與以往不同的方式慶生。他特地與一些高層官員走訪西伯利亞針葉林，花了幾天的時間徒步和爬山，又駕駛越野車，更採摘蘑菇。

　　總統發言人佩斯科夫表示，在生日前夕，普京這場曠野之旅享受了大自然和秋日的森林。根據克里姆林宮事後發佈普京赴荒野休假的片段中，普京與國防部長紹伊古駕車穿梭野外。俄羅斯傳媒指，由於普京平日日程繁忙，這樣的反璞歸真休假「很少見」。

　　普京過往以騎馬、狩獵、探險、潛水的冒險型肌肉硬漢形象示人，和今次到西伯利亞南部的高山採蘑菇形成強烈的對比。據了解他今次還開心地把蘑菇裝進自己的衣兜里，表示「我要把蘑菇帶回去當紀念品」。

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