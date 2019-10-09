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反氣候示威者潑假血 華爾街銅牛再度「遇襲」

2019-10-09 列印
　　英國環保組織「反抗滅絕」在全球多處發起堵路示威，要求正視氣候變化問題。而紐約的示威，就殃及著名的華爾街銅牛，它繼上次被敲破角，今次又被示威者灑上假血。

　　華爾街的示威者在身上塗上假血，躺在紐約證券交易所大門口的街頭，透過肢體動作演繹氣候變化對人類生命的嚴重威脅，令不少遊客側目。

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