網民批不愛國 孫菲菲Tiffany廣告遮眼

近月在「反修例」示威活動中發生彈珠擊中眼睛的女性示威者及中彈的印尼女記者英達（Veby Mega Indah）的事件，而正值敏感時間，知名美國珠寶品牌Tiffany & Co.的春季廣告中有一個模特兒孫菲菲以一手遮眼的畫面，被內地網民指有映射香港事件的意味。



根據Tiffany & Co.的廣告相中可見，模特兒孫菲菲佩戴新款戒指，以一手遮眼，一手捧臉的方式展示新品。被內地網友指，有映射香港事件的意味。更有內地網友Tiffany在時機敏感再出此圖是想惹事，亦有網友認為有辱華之嫌。



但同時有精明網民指出，該系列的春季廣告相早於本年四月（那時香港未發生「反修例」示威）已經推出。同時有網民表示「想太多」；亦有網民指這是針對孫菲菲的惡意炒作。



