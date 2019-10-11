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美駐英外交官妻 疑撞死青年畏罪

2019-10-11 列印
■英國首相約翰遜。美聯社
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　　今年八月底發生一宗一名派駐英美國外交情報官員的妻子，懷疑因撞死英國青年後逃回美國，引發行使外交豁免權的爭議。英國首相約翰遜周三親口要求特朗普把女事主交給英國進行調查。特朗普沒有即時答應，只表示會想辦法處理。

　　約翰遜周三在電話通話中，要求特朗普重新考慮美方在這宗案件中的立場，把該名女子交給英國，協助英國警方追查事件真相，為鄧恩的家人討回公道。約翰遜認為，在這宗事故中，行使外交豁免權是不恰當的。

　　《每日郵報》引述特朗普表示，今次事件令部份人感到憤怒，他是理解的。

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