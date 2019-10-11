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西南航空兩架「波音737」有裂痕要停飛

2019-10-11 列印
　　美國西南航空公司發現旗下兩架「波音737」客機出現裂痕，即時下令該兩架客機停飛。據悉，出現裂痕的位置，是連接機翼和機身的部件。

　　較早時已傳出消息，指一些正在中國內地進行維修工程的波音客機發現裂痕。聯邦航空管理局其後下令各航空公司，檢查「波音737」客機。優先接受檢查的是已經飛行了最少三萬次的客機。

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