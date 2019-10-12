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推測曾有鹽水湖 NASA發現火星含鹽沉積岩

2019-10-12 列印
　　美國太空總署（NASA）日前表示，「好奇號」火星探索車（見圖）在火星蓋爾隕石坑內發現了富含礦物鹽的沉積物，這表明坑內曾有鹽水湖。

　　這些礦物鹽是在名為「薩頓島」的沉積岩區域被發現的。顯示出火星的「薩頓島」氣候波動使火星環境從曾經的溫潤、潮濕演化為如今冰凍、乾燥的氣候。

　　研究人員表示，地球和火星早期環境相似，「薩頓島」區域的鹽湖可能類似於南美洲阿爾蒂普拉諾高原上的鹽湖，那些鹽湖也曾飽受氣候變化影響。在氣候乾燥時期，高原鹽湖會變淺，有些地方完全枯竭。鹽湖區域沒有植被，與火星上環境相似。

                　　蓋爾隕石坑內曾發現河流與湖泊遺跡，其沉積物緩慢層層堆積，形成了隕坑中心。



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