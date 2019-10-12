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土庫衝突持續 美共和黨將制裁土耳其

2019-10-12 列印
　　特朗普所屬的共和黨議員宣佈，將提出制裁土耳其的法案，以示不滿土耳其對庫爾德族武裝份子展開攻勢。現時土耳其國防部指，土軍對庫族武裝份子的攻勢已擊斃二百二十八名武裝份子，而特朗普則提出調停。

　　土軍軍事行動主要打擊目標包括水廠、電站、石油設施等，據土國防部指已擊斃二百二十八名武裝子。而庫族武裝份子稱，由於土軍行動造成至少九名平民喪生，故向土耳其數個邊境城鎮發射迫擊砲及火箭還擊，此行動已殺死六人，包括一名九個月大男嬰。

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