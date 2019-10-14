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土軍聲稱攻佔庫族重鎮

2019-10-14 列印
■土耳其繼續進軍敍利亞北部庫爾德人地區。美聯社
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　　土耳其出兵敍利亞北部攻打庫爾德武裝份子引起國際社會關注，不過軍事行動仍未見結束跡象，土軍聲稱奪取了庫爾德人控制的戰略性邊境小鎮拉斯艾因，而庫爾德領導的敍利亞民主部隊隨即否認，並指他們正在進行反攻。另外，歐洲多個城市都有民眾參加示威集會，對土耳其總統埃爾多安提出抗議，法國和德國亦宣佈暫停輸出軍備給土耳其。

　　土耳其軍事行動在周六踏入第四天，土軍宣佈從庫爾德武裝份子手中奪取敍利亞北部戰略性邊境小鎮拉斯艾因，但庫爾德部隊強烈否認，指該個小鎮仍未失陷。由庫爾德人為首、過去數年與美國結盟打擊極端組織伊斯蘭國立下汗馬功勞的敍利亞民主力量（SDF），呼籲美國承擔「道義責任」，保護他們。

　　美國總統特朗普日前宣佈從敍利亞東北部撤走美軍，造成今天的亂局，被各方批評出賣庫爾德人。

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