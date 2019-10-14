土軍聲稱攻佔庫族重鎮

土耳其軍事行動在周六踏入第四天，土軍宣佈從庫爾德武裝份子手中奪取敍利亞北部戰略性邊境小鎮拉斯艾因，但庫爾德部隊強烈否認，指該個小鎮仍未失陷。由庫爾德人為首、過去數年與美國結盟打擊極端組織伊斯蘭國立下汗馬功勞的敍利亞民主力量（SDF），呼籲美國承擔「道義責任」，保護他們。
美國總統特朗普日前宣佈從敍利亞東北部撤走美軍，造成今天的亂局，被各方批評出賣庫爾德人。
大批示威者昨天響應網上號召到十八區進行「罷鷲」行動，到多個大商場抗議，其間有激進示威者出動鎅刀，企圖傷害警員性命。一名警長昨午在觀塘apm處理港鐵觀塘站刑毀一事後，撤離現場時遭大批市民包圍，人群中有人...
2019-10-14
中美貿易戰持續，最近中美貿易談判頻頻傳出利好消息，美國農業部指出中國進口商加大採購美國農產品的力度，其中包括新一輪大豆購買和破紀錄的豬肉進口數量。 美國農業部一份追踪大宗交易的每日銷售的系統報告，指出民間出口商向中國出售了三十九點八萬噸美國大豆，這是本周第二次向「全球最大大豆進口國」中國快速銷售大豆。 農業部還證實，截至十月三日當周，美國向中國淨出口大豆一百一十八萬噸，而豬肉出口亦破紀錄，包括今年發行的一點八八一萬噸，和二○二○年的發行的十二點三三六二萬噸。不過，與貿易戰前的水平比例還是小巫見大巫，當時中國每年從美國進口大豆不低於三千萬噸。 另外，過去中國對從美國進...
2019-10-14
六十一年來吹襲日本的最猛烈颱風「海貝思」在靜岡縣伊豆半島登陸後，橫掃本州，為廣泛地區帶來連場狂風暴雨，引致河川氾濫、山泥傾瀉，許多城鎮嚴重水浸。至今晨一時為止，已證實最少三十四人在風災中死亡，另有十七人失蹤，一百七十五人受傷。 「海貝思」於周六晚在東京以南登陸，中心風力時速達到二百一十六公里，之後向東北移動，逐漸遠離本州，預料稍後會掠過北海道南部，吹向外海，料會慢慢消散。颱風登陸之前，東京周邊一帶已感受到其廣闊環流的威力。 當局一度向多達七百萬人發出疏散勸喻或命令。據當地傳媒報道，全國十個縣有三十四人喪生，十七人失蹤，一百七十五人受傷。川崎市一名六十多歲的男子，被發...
2019-10-14
由長實及市建局合作、位於長沙灣的愛海頌，日前相繼開放示範單位及開價，首批180伙包括兩房及三房戶，以折實均價18688元推出，兩房戶最平721.7萬入場，並部署最快下周開售。 愛海頌日前公佈首批180...
2019-10-12
中美上周達成首階段貿易協議，勢刺激投資者入市意欲。證券界人士認為，貿易戰危機暫時得以紓緩，港股有望延續上周五升勢，今日高開機會甚大，本周或挑戰27400點，但由於協議尚未簽訂，恒指仍未確認見底，須提防...
2019-10-14
哈利馬古尼坦言今季在曼聯的不如意拖累了國家隊表現，據報英格蘭主帥修夫基為對症下藥，今晚歐洲國家盃外圍賽A組作客保加利亞，踢回去年世界盃的三中堅陣式，務求助這名中堅重現威風。 曼聯今季英超僅兩勝三和三負，中堅馬古尼因此受到球會戰績不濟的陰霾濃罩。英格蘭上仗歐國外作客意外地以1:2不敵捷克後，此子坦言：「我或許真的把球會的不濟帶到國家隊，整體發揮不理想，這種情況不應該發生。」 有見及此，消息指修夫基打算重用三中堅陣式，由馬古尼夥拍米高堅尼及祖高美斯。去年俄羅斯世盃，英格蘭正是以此陣式殺入四強，修夫基信心十足道：「改陣式確是方案之一，我相信眾將會很快適應。」馬古尼去年世盃踢三中堅...
2019-10-14
如說上代的HyperSmooth影像穩定效果已令人大呼小叫，即將開賣的GoPro HERO8 Black肯定令拍友更覺驚訝，除了防震更強、影拍功能更多元化，經過重新設計的機身，接駁配件更方便之餘，還可...
2019-10-14
育有7歲女兒的41歲楊思琦，上月尾被爆肚凸凸開工，至昨日她在社交網公佈喜訊，透露已於今年年中在外地註冊結婚，亦懷有身孕。由於老公是圈外人，所以她想保持低調，亦未有透露老公身份及懷孕多久，只稱女兒知道後...
2019-10-14
中美達成第一階段貿易協議，美國算是?數一方。然而按政治現實來說，這應是緩兵之計，中國隨時會推倒重談。 有分析認為，美國總統特朗普一直強調要達成全面協議，如今只是階段性，顯示美國已出現壓力，他有需要展示政績，從而挽救經濟和總統的選情。這階段性協議全部都要中國履行貿易責任，包括要承諾開放金融服務，保證不干預人民幣匯率等。美國只是暫緩執行新關稅，誰佔上風顯而易見。 美國失業率再創五十年新低，但中國的利好消息反而較少。香港的政經動蕩讓中央頭痛不已，更大的危機是內地經濟顯著放緩，企業債務違約嚴重，資金周轉困難。近日更爆出國企級最大橡膠貿易商董事長失聯，公司業務被叫停，相關銀行壞賬高達...
2019-10-14
法國凱旋門大賽曲終人散，「成全寶」力圖成為史上首匹能夠連續三屆奪標的馬匹，可惜終被由費伯華訓練及布達德主轡的「樹林之靈」破壞好事。賽後很多人在不少社交平台表示失落，毫無疑問，「成全寶」是全球最受歡迎的賽駒之一。 「成全寶」在出爭今屆凱旋門大賽前，已連勝了十二仗，其中十場為一級賽。這匹「天賜寶駒」之女今季已三度上陣，在英皇錦標一役，牠與「晶瑩汪洋」要鬥至最後一刻才險勝，也許體力上已耗損，加上今屆凱旋門賽事的場地受天雨影響，以往「成全寶」從未在十分鬆軟的場地上出戰，這當是落敗的原因之一。 而當大家為「成全寶」未能締造歷史而失望時，卻沒有太多人因「樹林之靈」的勝利而發聲。其實從1...
2019-10-14