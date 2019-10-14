土軍聲稱攻佔庫族重鎮

法國凱旋門大賽曲終人散，「成全寶」力圖成為史上首匹能夠連續三屆奪標的馬匹，可惜終被由費伯華訓練及布達德主轡的「樹林之靈」破壞好事。賽後很多人在不少社交平台表示失落，毫無疑問，「成全寶」是全球最受歡迎的賽駒之一。 「成全寶」在出爭今屆凱旋門大賽前，已連勝了十二仗，其中十場為一級賽。這匹「天賜寶駒」之女今季已三度上陣，在英皇錦標一役，牠與「晶瑩汪洋」要鬥至最後一刻才險勝，也許體力上已耗損，加上今屆凱旋門賽事的場地受天雨影響，以往「成全寶」從未在十分鬆軟的場地上出戰，這當是落敗的原因之一。 而當大家為「成全寶」未能締造歷史而失望時，卻沒有太多人因「樹林之靈」的勝利而發聲。其實從1...

2019-10-14