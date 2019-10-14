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豐田AI車 喚醒打瞌睡司機

2019-10-14 列印
　　豐田汽車公司概念新車LQ即將亮相，新車擁有人工智能和自動駕駛功能，在司機打瞌睡情況下，為司機吹送冷風，防止司機入睡。

　　東京車展將於本月二十四日揭幕，概念車LQ最特別之處是可以根據駕駛者的喜好，播放音樂和提供話題。在探測到司機有睡意時，不僅吹送冷風，還會鼓起座位內的氣囊，令人呈現伸懶腰時的姿勢，避免打瞌睡。新車外觀非常科幻，如同一個碩大的滑鼠，而其車門下方為透明玻璃，可供四人乘坐，持續行駛距離約為三百公里。

　　另外，這款車明年六月至九月計劃在東京都內舉行試駕會，但尚未決定是否投入市場，而這款車將於明年的東京奧運會和殘奧會上採用，成為東京奧運火炬接力隊伍和馬拉松比賽的先導車，但不會使用自動駕駛功能。

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