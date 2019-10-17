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加入烏克蘭能源公司拜登子認判斷失誤

2019-10-17 列印
　　美國民主黨總統參選人拜登的兒子亨特（圖右）承認，加入一間烏克蘭能源公司的董事局，是一次判斷失誤，但沒有因此感到後悔。亨特表示，無想過事件會影響父親角逐總統，強調自己沒有做過任何違法行為。

　　另外，美國總統特朗普被指在七月向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查前副總統拜登和兒子亨特在當地的利益問題。特朗普在社交網站重申，眾議院「通烏門」彈劾調查透明度不足。

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