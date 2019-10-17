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凱特陪威廉訪巴基斯坦 重現戴妃經典衣着

2019-10-17 列印
　　凱特皇妃向已故的家姑戴安娜皇妃致敬，以改良過的巴國傳統服飾亮相，與英國威廉王子抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，展開為期五天的訪問行程。戴妃九六年出訪巴基斯坦時，也穿著類似的傳統服飾。

　　三十七歲的凱特穿上Catherine Walker的藍白改良巴基斯坦傳統服飾，選戴的耳環與手上的手拿包也是出自巴基斯坦品牌Zeen，全身的穿戴都與當地有關。凱特這身裝束和當年戴妃出訪巴基斯坦時的造型類似，戴妃當時以全身淡藍色的打扮，稍不同於凱特的漸層款式。戴妃當年是搭配白色平底鞋，凱特則是穿上她最愛的裸色高跟鞋，各有風格。

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