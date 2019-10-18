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國際太空站首進行 「全女班」太空漫步

2019-10-18 列印
　　美國太空總署周二宣佈，安排兩名女太空人科克（Christina Koch，圖右）和邁爾（Jessica Meir，圖左）於周五離開國際太空站，一同進行太空漫步，到時將會締造歷史，成為歷來第一次「全女班」太空漫步。

　　兩位女太空人將於美國東岸時間周五早上七時五十分（香港時間同日晚上七時五十分）離開國際太空站的太空艙，執行任務。她們將負責修理一台損壞了的充電裝置，預計整個過程持續超過五小時，到時會由太空總署電視台及官方網站直播。 　　這次「全女班」太空漫步原定於今年三月進行，但由於其中一位女太空人沒有合適尺碼的太空衣，行動被逼告吹，改由一名男太空人取代。

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