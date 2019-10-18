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颱風大破壞 日皇德仁登基巡遊料押後

2019-10-18 列印
　　日皇德仁定於下周二（二十二日）舉行正式的登基大典，但日媒報道，由於日本剛受到超強颱風「海貝思」蹂躪，造成嚴重死傷及廣泛破壞，當局正考慮押後原定於當天在東京舉行的盛大巡遊活動。

　　日本放送協會（NHK）周四早上報道上述消息，但仍有待當局證實及正式公佈。二十二日的大巡遊，是慶祝德仁登基的其中一項慶祝活動。當局原先預計會有數以十萬計的群眾和遊客沿途觀看巡遊盛況。

　　不過，登基儀式、相關的宗教活動將原期在皇宮內舉行。據報，登基儀式會有二千五百位貴賓應邀出席、包括近二百個國家和地區的元首、政府領袖、外交官員和代表。

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