美搗全球最大兒童色情網 拘韓籍網主逾300用家

被形容為全球最大的兒童色情網絡「Welcome to Video」去年被搗破，南韓籍網主鍾宇申（音譯、Jong Woo Son）被收監後，續有餘波。美國司法部周三宣佈對鍾及世界各地超過三百名曾經使用該網站的用家，提出起訴。



司法部發出新聞稿，對目前在南韓被羈留的鍾宇申提出九項控罪。那個網站於二○一八年三月被搗破，鍾宇申在南韓落網。美、英、韓執法部門聯手破獲多達8TB兒童色情片段。用家可以透過該個網站，用網幣bitcoin購買及觀看那些影片。



司法部又指出，在美國、英國、南韓、德國、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、捷克、加拿大、愛爾蘭、西班牙、巴西和澳洲，共有三百三十七名用家被捕及被起訴。在美國被捕的三十多人中，包括一名國土安全部人員，以及兩位居住在麻州和新州的華人。







