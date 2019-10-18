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傳美先取消關稅 中方才購500億美元農產品

2019-10-18 列印
　　中美上周達成首階段貿易協議，美國總統特朗普指中方答應大量採購美國農產品。但彭博社周二引述知情人士指，中方願意開始購買更多美國農產品，但在目前情況下，北京不太可能如特朗普所講，一年採購四百億至五百億美元農產品，除非美國取消對華實施的關稅措施。商務部回應，認為只有在相互尊重、平等互利的基礎上，談判才會有可能達成雙方都能接受的協議。

　　知情人士指，在目前情況下，很難達到美國總統特朗普早前公佈、在兩年內加碼到每年購買四百億至五百億美元美國農產品的規模。

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