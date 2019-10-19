懂學習自我修復 神秘單細胞生物露相

一種名為「魔點」（blob）的神秘黃色單細胞生物於本周六在法國巴黎動物園（Paris Zoological Park）首度對公眾展出！「魔點」的外型有些似嘔吐物，無大腦、五官和肢體，不過它勝在「身殘但志堅」，不但能覓食、行動、學習，幾乎有七百二十種性別，而且就算被切開對半後，都可以兩分鐘內就能自動痊瘉！



據外媒報道，這種長得像真菌、行為卻像動物的淡黃色單細胞有機生物，其實是一種學名叫作「多頭絨泡菌」（Physarum polycephalum）的黏菌（Slime mold）。研究顯示，「魔點」有類似記憶的功能，它們會吸收有毒物質並記錄下來，以協助未來決定要不要再去接觸這些物質。如果將兩個「魔點」放在一起，學習有成的那一個會將知識傳達給另一個。



另外，它們也能靠着演算法，計算出兩地之間最短的距離，依此選擇移動路徑。



