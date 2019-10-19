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彭斯緊急斡旋敍北戰火 土軍暫停火讓庫族撤退

2019-10-19 列印
　　美國斡旋土耳其在敍利亞東北部圍剿庫爾德族武裝的軍事行動達致成果，土耳其同意暫時停火五天，以便讓庫爾德武裝撤離安全區，之後便會結束軍事行動，而美方會取消對土耳其的制裁。美國總統特朗普相信是制裁土耳其的措施奏效，但美國國會一些議員對這項停火協議並不認可，指將繼續推動各自關於制裁土耳其的法案。

　　美國副總統彭斯與土耳其總統埃爾多安會面近五小時後表示，雙方同意致力化解危機，土耳其將在敍北部沿土敍邊界設立縱深約三十二公里的安全區，而美方會和庫族武裝合作，以確保敍利亞民主軍（庫族武裝）有序撤出安全區。而庫族武裝已同意停火安排。

　　土耳其外長恰武什奧盧強調，他們只是暫停在敍利亞的攻勢，並非長期停火，如果庫爾德武裝撤出當地安全區，他們便會完全結束軍事行動。

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