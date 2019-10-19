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「海貝思」襲日增至79死

2019-10-19 列印
　　超強颱風「海貝思」橫掃日本，據日本放送協會整理各個本地廣播電台資料顯示，目前為止，颱風「海貝思」在日本全國造成七十九人死亡，另有八人失蹤。根據日本國土交通省的資料，「大決堤」發生於昨日下午三時，是由「海貝思」造成的大雨摧毀了河堤，在一百二十八個州中，共有七十一條河流出現河堤破裂。據報，有超過一萬四千間房屋被浸。日本氣象廳警告，日本東部及北部地區周六可能受雨區影響，帶來更多大雨，呼籲災區居民保持警惕。

　　據厚生勞動省的數據，截至昨日下午一點，在十二個州九萬五千七百零五戶斷水。據日本自衞隊災害對策的官方推特指，昨日為約六百五十人提供食水支援，為約五十人提供營養午餐支援，為約五百人提供沐浴支援。

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