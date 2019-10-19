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白宮宣佈明年G7場地 選定特朗普高球度假村

2019-10-19 列印
　　白宮署理幕僚長馬爾瓦尼宣佈，美國明年主辦七國集團（G7）峰會的場地，已選定總統特朗普位於佛州邁阿密的多拉爾高爾夫球度假村舉行。消息一出即惹來爭議。馬爾瓦尼否認特朗普以權謀私，強調他不會從中獲利，甚至還能為政府節省大筆開支。

　　民主黨表明會調查特朗普擬在旗下物業主辦G7峰會的計劃。眾議院議長佩洛西發推文批評：「憲法列明：總統不能收取外國政府的禮物及款項。沒有人可以凌駕法律之上。」眾議院司法委員會主席納德爾形容，是總統貪污的最厚顏無恥的例子。

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