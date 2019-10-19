民主黨表明會調查特朗普擬在旗下物業主辦G7峰會的計劃。眾議院議長佩洛西發推文批評：「憲法列明：總統不能收取外國政府的禮物及款項。沒有人可以凌駕法律之上。」眾議院司法委員會主席納德爾形容，是總統貪污的最厚顏無恥的例子。
白宮宣佈明年G7場地 選定特朗普高球度假村
民主黨表明會調查特朗普擬在旗下物業主辦G7峰會的計劃。眾議院議長佩洛西發推文批評：「憲法列明：總統不能收取外國政府的禮物及款項。沒有人可以凌駕法律之上。」眾議院司法委員會主席納德爾形容，是總統貪污的最厚顏無恥的例子。
按揭放寬 中小單位頻反價 二手樓成交彈升
《施政報告》公佈放寬一千萬元以下住宅按揭上限，即時為樓市注入新動力，用家及投資者紛紛「靜極思動」，即時帶動二手問盤量急增，中細價屋苑交投反彈轉勢，甚至出現反價個案。市場人士指出，新房策令八百萬元以下單...
2019-10-19
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美財長稱正草擬貿易協議 未決定是否對華再加徵關稅
中美貿易談判有新進展。美國財政部長努欽表示，美國與中國貿易談判代表正努力敲定第一階段貿易協議的文本，以備兩國領導人下個月進行簽署；中國商務部只表示目前雙方經貿團隊正保持密切溝通。努欽沒有理會有關說法，他還指華府仍未決定，是否如期在十二月十五日，向大約一千六百億美元中國貨，加徵一成半關稅。 據路透社報道，努欽與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）下星期將會與中國副總理劉鶴通電話，並計劃在智利聖地牙哥會見劉鶴，之後美國總統特朗普與中國國家主席習近平，將於十一月十六日至十七日出席亞太經合組織（APEC）智利峰會期間會面。 努欽表示，特朗普政府的目標，是在AP...
2019-10-19
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懂學習自我修復 神秘單細胞生物露相
一種名為「魔點」（blob）的神秘黃色單細胞生物於本周六在法國巴黎動物園（Paris Zoological Park）首度對公眾展出！「魔點」的外型有些似嘔吐物，無大腦、五官和肢體，不過它勝在「身殘但志堅」，不但能覓食、行動、學習，幾乎有七百二十種性別，而且就算被切開對半後，都可以兩分鐘內就能自動痊瘉！ 據外媒報道，這種長得像真菌、行為卻像動物的淡黃色單細胞有機生物，其實是一種學名叫作「多頭絨泡菌」（Physarum polycephalum）的黏菌（Slime mold）。研究顯示，「魔點」有類似記憶的功能，它們會吸收有毒物質並記錄下來，以協助未來決定要不要再去接觸這些物...
2019-10-19
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恆大‧珺瓏灣318萬入場
日前《施政報告》公佈放寬按保樓價上限，除了令二手市場蠢蠢欲動外，各個新盤亦乘勢起動，恒大旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣隨即火速推出，並公佈首批151伙價單，開放戶最平318萬入場。 早於今年二月已批出預售...
2019-10-19
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A股拖累向下 恒指跌128點
英國在最後關頭與歐盟達成「脫歐」協議，帶動市場情緒轉趨樂觀，恒指高開62點後，升幅逐步擴大，最多曾漲136點。但內地第三季經濟增長進一步放緩，A股由升轉跌，拖累恒指掉頭向下，收報26719點，下滑12...
2019-10-19
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挾700球之勇 C朗「博」殺
祖雲達斯上輪意甲榜首大戰作客擊敗國際米蘭之外，射手C朗拿度剛於國際賽期取得職業生涯第七百球，陣中傷兵又接連復出，今晚聯賽主場可望擊退近況奇差的博洛尼亞，為下周二歐聯壯聲威，直取讓球主客和讓一球「主勝」。 上場意甲反客為主2:1擊敗國米，老婦人取締對方升上榜首席位。個人方面，陣中王牌C朗剛於周一的歐洲國家盃外圍賽作客烏克蘭射入一球十二碼，成為史上第六位球會及國家隊達七百球大關的球星，而早前因傷倦勤的守將丹尼路雷斯和中場艾朗藍斯周五已經參與團體操練，目前陣容更見完整。 領傷瘉兵襲博洛 眼見祖雲達斯一帆風順，前鋒保羅戴巴拿豪言下周二歐聯主場迎戰莫斯科火車頭前，今晚領軍延續各戰線五...
2019-10-19
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整妝待發——Battle！實戰SEPHORA
《頭條日報》特意邀請化妝達人Annie G進行實戰任務，到不同場地接受各種有關化妝難題的挑戰，並於每周六刊出，同步在《Headlife》專頁線上播放，不容錯過！ SEPHORA全新旗艦店剛登陸中環if...
2019-10-19
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讚好「阿蕭」 網民力推做視帝 陳山聰感懷做男一 曾被睇低
準新郎陳山聰在TVB捱咗19年(中間曾離開過)，直至獲《金宵大廈》監製葉鎮輝力推做保安員「阿蕭」，搣甩男配命運，角色非常受歡迎，更被網民力推做視帝。最近陳山聰再同老友姚子羚，於黃偉聲監製新劇《大步走》...
2019-10-19
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巴士的點評——只是一劑止痛藥
特首林鄭月娥公佈《施政報告》，在樓市方面做了一些工夫，略為增加供應，又把按揭成數由七成增加至九成。 碰巧新加坡總理李顯龍罕有地評論香港的局勢，也提到香港的房屋問題。他說︰「我看不出香港的示威有簡單的出路，因為示威者稱他們有五大訴求並且是缺一不可。但是這些訴求並非解決香港問題的方案，而是旨在羞辱香港政府，並要迫政府下台。」以雙普選為例，香港不是一個國家，只是特別行政區，很難實現。他又提醒新加坡，千萬不要出現香港的情況，否則就會出現大麻煩，因為新加坡比香港更脆弱。 李顯龍亦提到香港的社會經濟問題，認為樓價太高，政府的房屋政策太保守，有需要採取激進和具政治勇氣的做法，令社...
2019-10-19
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馬場浮世繪——經典之星復勇八九
蘇偉賢馬房旗下的上季兩戰全勝明星馬「經典之星」，將於明日復出，列陣第四場三班一千米。練者昨晨接受訪問時表示，由於該駒上季贏出第二場頭馬後出現疲態，加上當時三歲仍然年稚，經與馬主研究後，決定給予其更充分的時間休息及成長。而經過暑期之後，「經典之星」體格更茁壯，且脾氣亦大為好轉，早前兩度試閘均走勢甚佳。蘇偉賢指馬兒目前狀態已提升至八九成左右，足以應付今賽，希望可以立即交出表現。至於長線方面，他則謂要視乎馬匹進度才可決定，但希望馬兒在陣上可學習更多，以便日後能嘗試更長途程及轉彎賽事。 馬場浮世繪
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