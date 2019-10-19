白宮宣佈明年G7場地 選定特朗普高球度假村

特首林鄭月娥公佈《施政報告》，在樓市方面做了一些工夫，略為增加供應，又把按揭成數由七成增加至九成。 碰巧新加坡總理李顯龍罕有地評論香港的局勢，也提到香港的房屋問題。他說︰「我看不出香港的示威有簡單的出路，因為示威者稱他們有五大訴求並且是缺一不可。但是這些訴求並非解決香港問題的方案，而是旨在羞辱香港政府，並要迫政府下台。」以雙普選為例，香港不是一個國家，只是特別行政區，很難實現。他又提醒新加坡，千萬不要出現香港的情況，否則就會出現大麻煩，因為新加坡比香港更脆弱。 李顯龍亦提到香港的社會經濟問題，認為樓價太高，政府的房屋政策太保守，有需要採取激進和具政治勇氣的做法，令社...

2019-10-19