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乾衣機慘案 獅子「電」成爆炸獅頧

2019-10-21 列印
　　這是一宗發生在日本乾衣店的慘案！日本一名網民因將「獅子造型背囊」放入乾衣機內快速烘乾，令將心愛的獅子公仔「電」成「爆炸獅」，及後將照片放上網自嘲，沒想到獅子無奈的表情加上一頭「爆炸頭」，立即被超過十八萬網民「like」爆。

　　該名網友「sonoco」分享去年冬天將可愛獅子造型的背包，丟進乾衣機，卻不小心讓牠被「電」成「爆炸頭」造型。原想呻一下，因自己的粗心大意，害了公仔電了攣毛獅，想不到於一頭髮攣毛的造型超大反差，加上獅子公仔本身有點「冷漠」、「無奈」的表情，讓畫面充滿喜感，被超過五萬次轉推，至今已經有超過十八萬人按「like」。

　　就連社交網「娛看日本」也分享了這則「乾衣機慘案」，有網民表示「好似誤入了傳統理髮店」，更有網民貼出日本人氣動畫《航海王》中「BIG MOM海賊團」的獅子作比對，令網友爆笑。

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