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1491磅巨型南瓜刷新紀錄

2019-10-21 列印
　　美國懷俄明州一名男子種出一千四百九十一磅重的巨型南瓜，刷新該州最巨型南瓜的紀錄。多年來，該名叫科爾賓（Andy Corbin）的男子在自家後院闢地種植南瓜，結果收穫豐富。

　　科爾賓指出，種植南瓜需要一整年呵護，在生長季節中一日可以增重數十磅。他說：「我們在夜間替南瓜蓋氈子保暖，幾個月下來，它們就像我們的孩子。」

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