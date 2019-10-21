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西班牙政府拒與加泰談判

2019-10-21 列印
　　西班牙加泰隆尼亞獨派抗議活動進入第六天，造成近二百人受傷，令到連日來的受傷人數增至超過五百人，有超過一百五十人被捕。加泰自治區主席托拉呼籲馬德里中央政府談判，但遭西班牙當局拒絕，並要獨派領袖譴責暴力。

　　西班牙最高法院在上周將九名加泰獨派領袖，分別重判九年至十三年，連日來在加泰地區觸發大規模示威。周六晚的多宗衝突，激進分離主義份子對警察投擲石塊與煙花，警方則發射催淚彈和橡膠子彈還擊。

　　衝突導致一百五十二人受傷，加泰其他地區另有數十人傷，而近一星期的衝突已造成逾五百人受傷，當中一十八人仍然留醫，其中多人情況十分嚴重。

　　警方指，單在上周五，便有一百零一名警察受傷，二百六十四部警車遭受嚴重破壞。示威者則指控警方鎮壓行動，並高呼「我們是和平人士」。

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