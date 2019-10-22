  • 2019年10月22日 星期二
  • 27º
  • 62%
熱門： 清真寺陳同佳劏肚穆斯林管浩鳴

日報新聞 > 國際

日皇即位禮今舉行 德仁雅子各三套服飾亮相

2019-10-22 列印
　　日皇德仁的「即位禮正殿之儀」將於周二下午一時舉行，據日媒報道，日皇德仁與皇后雅子將會以三套服飾亮相。另一報道指，首相安倍晉三已開始與參加儀式的約五十位領袖會面。

　　據日媒早前傳出的儀式安排，周二上午日皇德仁與皇后雅子將宮中三殿舉行儀式，德仁將穿著純白的「帛御袍」；雅子則穿著純白的「十二單」。「即位禮正殿之儀」時，德仁穿著傳統日皇服裝「黃櫨染御袍」（黃袍）；雅子會穿著白色、黃綠色、淡紫色及紅色交疊的「十二單」。

　　而「饗宴之儀」上，德仁將穿著燕尾服，並戴上「大勳位菊花章頸飾」勳章；雅子則會穿著長禮服，並佩戴從上皇后美智子承繼的皇冠頭飾及勳章。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd