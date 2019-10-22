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最古老珍珠 羅浮宮分館展出

2019-10-22 列印
　　一顆擁有八千年歷史的珍珠將在阿聯酋阿布扎比的羅浮宮分館展出，考古學家形容這是全球最古老的珍珠，證明人類遠從新石器時代起，便開始進行貨物交易。

　　阿布扎比文化及旅遊部表示，根據放射性碳定年法推定，珍珠周圍沉積層的年代，可追溯至公元前五千八百年到五千六百年之間，也就是新石器時代。

　  專家認為，這些珍珠是用於進行交易，以換取陶器和其他物品，可能被當成珠寶佩戴。

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