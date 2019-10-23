杜魯多連任 須組聯合政府

爭取連任的加拿大總理杜魯多未受過去大半年困擾他的連串醜聞打擊，在周一舉行的大選中領導執政自由黨取得勝利，成功連任。但自由黨未能控制下議院過半數議席，因此籌組一個新的聯合政府管治國家。杜魯多感謝選民仍對自由黨有信心，並說：「不論你們如何投下選票，我們會為所有加拿大人奮鬥。」



數家廣播機構包括TVA、CTV和CBC公佈的數字顯示，自由黨在全國三百三十八個選區中，已在一百五十七個選區穩操勝券或處於領先優勢，對手希爾領導的保守黨只在一百二十一個勝出或領先，希爾已承認落敗。



下議院總共有三百三十八個議席，任何政黨要贏得最少一百七十席，才可取得控制權。這意味着自由黨將會失去大多數議席優勢，還差十三席才可以過半數。雖然杜魯多成功連任，他的第二個任期將要面對更大挑戰和阻力。



分析家指出，自由黨最有可能與新民主黨合作，但仍要等候兩黨在未來數周進行談判後，方可落實。



