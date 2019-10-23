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爭做皇后失寵 泰皇妃被廢

2019-10-23 列印
　　被泰皇高調封為貴妃的詩尼娜，僅三個月就被廢黜。泰國皇室周一突發公告，褫奪妃子詩尼娜的皇室頭銜和所有軍銜，即時生效。皇室更公然指責她一直爭做皇后，又認為她是不忠誠。

　　皇室透過政府憲報網站發佈此消息，內容指詩尼娜濫用皇室地位，對素提達封后一事「表達反對且百般施壓」，甚至要求泰皇讓自己做皇后。事實上，泰皇在今年七月將她封為皇妃，是希望讓她改變態度，但她的野心卻沒有減少，未經泰皇許可越權參與許多皇室活動，令公眾混淆。
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